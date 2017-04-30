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  • РФПЛ. Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром», Йовичич получил прямую красную карточку

РФПЛ. Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром», Йовичич получил прямую красную карточку

30 апреля 2017, 21:35
11

«Ростов» в 26-м туре обыграл «Амкар» со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Бухаров.

Ростовский клуб набрал 42 очка и поднялся на пятое место. «Амкар» сохранил девятую строчку.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Ростов – Амкар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бухаров, 57.

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Шимич (Могилевец, 42), Терентьев, Нобоа, Препелицэ, Гацкан, Байрамян, Азмун (Бухаров, 46), Полоз (Ерохин, 61).

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Ивону, Конде, Баланович (Комолов, 58), Гол, Костюков, Йовичич, Гасилин (Шиндер, 67).

Предупреждения: нет – Милькович, 33.

Удаления: нет – Йовичич, 54.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Амкар-Пермь
Комментарии (11)
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xapaycm
1493577609
В этом году все вспомнили наконец, что Бухаров - нападающий!
Медведева Никиту с рекордом! Не было бы счастья, да несчастье помогло ;-)
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77ARHANGEL
1493577631
Азмуна заменили, а потом снова выпустили))
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a-rakhmatov
1493577935
Молодец Никита, побил рекорд ... удачи всей команде !!!
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семёнычев
1493578041
Молодец Саша!
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acer2003
1493578215
Ростов с Победой ! Верю в Вас ! Вперёд, к Лиге Европы !!!!
Ответить
compka
1493579745
Буха вбухал Голу гол
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mialkov
1493580216
Ростов с победой!!!
Ответить
slavа0508
1493581350
У Бердыева ,даже игроки которых вроде списали,возвращаются в футбол ,,,,и начинают сверкать по новому,,,,,очень жаль если Курбана переманит Зенит
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Робинзон
1493603975
ай да Курбан какой там сэр Алекс с миллионами наш дед всё сам добывает ну и команда за ним тянется с победой, землячки .
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a-rakhmatov
1493612820
Александр прогрессирует в Ростове...удачи в борьбе за ЛЕ ))))
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