РФПЛ. Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром», Йовичич получил прямую красную карточку

«Ростов» в 26-м туре обыграл «Амкар» со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Бухаров.
Ростовский клуб набрал 42 очка и поднялся на пятое место. «Амкар» сохранил девятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
Гол: 1:0 – Бухаров, 57.
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Шимич (Могилевец, 42), Терентьев, Нобоа, Препелицэ, Гацкан, Байрамян, Азмун (Бухаров, 46), Полоз (Ерохин, 61).
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Ивону, Конде, Баланович (Комолов, 58), Гол, Костюков, Йовичич, Гасилин (Шиндер, 67).
Предупреждения: нет – Милькович, 33.
Удаления: нет – Йовичич, 54.
Источник: Бомбардир.ру
Медведева Никиту с рекордом! Не было бы счастья, да несчастье помогло ;-)