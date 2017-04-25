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    «Интер» дал Конте и Симеоне 20 дней на ответ

    «Интер» в новом сезоне планирует пригласить на пост главного тренера команды нового специалиста. Как сообщалось ранее, руководство черно-синих сделало предложение Диего Симеоне («Атлетико») и Антонио Конте («Челси»).

    Отмечается, что у аргентинца и итальянца есть 20 дней, чтобы дать свой ответ.

    В случае отказа «Интер» сосредоточится на переговорах с Лучано Спаллетти, у которого заканчивается контракт с «Ромой».

    Источник: AS

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    25.04.2017 07:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 апреля 2017, 23:48

      Ахахах крысеныши еще и условия ставят таким топовым тренерам.))) Максимум на что могут рассчитывать это бомжетти или слуцкер.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:41

      Конте уйдет, если не выиграет АПЛ, а Симеоне если выиграет ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 апреля 2017, 10:57

      съесть то он съест да кто же ему даст закатайте губы

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 апреля 2017, 09:35

      Спалетти к вам только пойдет.
      У Симеоне и, тем более, Конте - есть варианты гораздо лучше.

      -1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 09:13

      Когда же уже наконец-то вернут себе прежний уровень Милан и Интер

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 12:12

      когда датут хоть одному тренеру поработать, два три года, а так и будет чехарда...

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