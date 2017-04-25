«Интер» дал Конте и Симеоне 20 дней на ответ

«Интер» в новом сезоне планирует пригласить на пост главного тренера команды нового специалиста. Как сообщалось ранее, руководство черно-синих сделало предложение Диего Симеоне («Атлетико») и Антонио Конте («Челси»).

Отмечается, что у аргентинца и итальянца есть 20 дней, чтобы дать свой ответ.

В случае отказа «Интер» сосредоточится на переговорах с Лучано Спаллетти, у которого заканчивается контракт с «Ромой».