УЕФА: «Решение перенести матч «Боруссия» — «Монако» на среду было принято по обоюдному согласию команд и властей»

УЕФА опроверг слова главного тренера «Боруссии» Томаса Тухеля о том, что матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3) был перенесен без ведома немецкого клуба.

«Решение перенести матч на среду на 18:45 было принято при содействии и абсолютном согласии обеих сторон и органов власти. Мы были в контакте с обеими сторонами и не получили информации об отказе какой-либо из сторон участвовать в сегодняшнем матче», — приводит слова союза журналист BBC Ричард Конвэй.

Вчера около клубного автобуса дортмундцев прогремели взрывы.