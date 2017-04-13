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    УЕФА: «Решение перенести матч «Боруссия» — «Монако» на среду было принято по обоюдному согласию команд и властей»

    УЕФА опроверг слова главного тренера «Боруссии» Томаса Тухеля о том, что матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3) был перенесен без ведома немецкого клуба.

    «Решение перенести матч на среду на 18:45 было принято при содействии и абсолютном согласии обеих сторон и органов власти. Мы были в контакте с обеими сторонами и не получили информации об отказе какой-либо из сторон участвовать в сегодняшнем матче», — приводит слова союза журналист BBC Ричард Конвэй.

    Вчера около клубного автобуса дортмундцев прогремели взрывы.

    Источник: Twitter

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    13.04.2017 01:23
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