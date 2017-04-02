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    Ватцке: «У Обамеянга могут быть проблемы от Puma из-за празднования гола в маске Nike»

    Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Официальный спонсор команды Puma может оштрафовать габонца за празднование гола в ворота «Шальке» (1:1) в маске Nike.

    «Не думаю, что Nike будет пытаться извлечь финансовую выгоду из этого инцидента. Это было бы неоправданно со стороны столь большой фирмы. Так или иначе, у игрока могут быть проблемы», — сказал функционер.

    Ранее Обамеянг поделился мнением об инциденте в Instagram.

    Лучший бомбардир чемпионата Германии забил 24 гола в 24 матчах. «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 20:48
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