Защитник «Ростова» Кудряшов интересен клубам из Италии

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов входит в сферу интересов итальянских клубов. За действиями игрока наблюдали представители «Дженоа», «Болоньи» и «Торино».

Сообщается, что в российскую команду запросов о трансфере не было, а итальянцы будут следить за футболистом вплоть до Кубка конфедераций 2017 года. Сумма трансфера Кудряшова может составить 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел девять матчей во всех турнирах.