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    Защитник «Ростова» Кудряшов интересен клубам из Италии

    Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов входит в сферу интересов итальянских клубов. За действиями игрока наблюдали представители «Дженоа», «Болоньи» и «Торино».

    Сообщается, что в российскую команду запросов о трансфере не было, а итальянцы будут следить за футболистом вплоть до Кубка конфедераций 2017 года. Сумма трансфера Кудряшова может составить 5 миллионов евро.

    В текущем сезоне 29-летний игрок провел девять матчей во всех турнирах.

    Источник: ФАН

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    16.03.2017 14:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 16 марта 2017, 20:02

      Не трогать состав народного чемпиона! Супостаты проклятые!

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 16 марта 2017, 17:15

      А где Новосельцев ? Все растворяются на скамейке в Зените

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Berdchanin 16 марта 2017, 17:32

      Привет бомжам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 марта 2017, 15:46

      Милан, Интер и Рому Федя бы тоже усилил))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > marslond 16 марта 2017, 16:48

      а так же Реал,Барсу, Пищевик...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 марта 2017, 15:39

      Кто тут все минусует??? Снова крыса завелась????

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2017, 15:24

      заметьте все следят за нашими игроками которых тренирует Бердыев глядишь скоро и за Бухаровым очередь выстроется, потерял он 3,5 года в Зените

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2017, 15:20

      Не трогайте Ростов, негодяи

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 16 марта 2017, 15:10

      лучше Ростов чем болото серииА

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 марта 2017, 15:01

      Толковый защитник,успехов !

      1
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