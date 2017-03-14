Симич стал игроком «Ростова»

«Ростов» подписал соглашение с экс-защитником тель-авивского «Хапоэля» Марко Симичем. Контракт с игроком сборной Черногории будет действовать до окончания нынешнего сезона.

29-летний футболист покинул израильский клуб в нынешнем феврале. Ранее он защищал цвета «Радничков», «Младеноваца», «Гонведа», «Бежании», «Ягодины», БАТЭ и «Кайсериспора».

В составе национальной команды Симич принял участие в 17-ти встречах.