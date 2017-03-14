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    Симич стал игроком «Ростова»

    «Ростов» подписал соглашение с экс-защитником тель-авивского «Хапоэля» Марко Симичем. Контракт с игроком сборной Черногории будет действовать до окончания нынешнего сезона.

    29-летний футболист покинул израильский клуб в нынешнем феврале. Ранее он защищал цвета «Радничков», «Младеноваца», «Гонведа», «Бежании», «Ягодины», БАТЭ и «Кайсериспора».

    В составе национальной команды Симич принял участие в 17-ти встречах.

    Источник: ФК «Ростов»

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    14.03.2017 21:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 15:34

      Будем надеяться, что достойный парнишка, жаль Граната потеряли надолго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 марта 2017, 00:51

      Добро пожаловать в Ростов!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 марта 2017, 00:44

      только у КББ может заиграть любой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2017, 00:42

      Бердыев абы кого не пригласит в свой клуб...

      3
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