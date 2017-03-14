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    Главным судьей матча «Краснодара» и «Сельты» назначен француз Буке

    Французский рефери Рудди Буке назначен главным арбитром ответной встречи «Краснодара» и «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Помогать ему на бровках будут соотечественники Фредерик Кано и Сириль Грингор, а за воротами – Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром игры станет Николя Дано.

    Матч в Краснодаре состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени. В первом матче в Испании российская команда уступила со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 марта 2017, 20:12

      Это плохо для Краснодара. Теперь почти уверен, что дальше пройдет Сельта.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 марта 2017, 16:12

      Краснодар, удачи и победа 2:0, а мы болеем за вас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 марта 2017, 15:19

      Краснодар вперед ))) удачи парни

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 марта 2017, 15:10

      Краснодару удачи и победы в матче с нужным результатом!

      4
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