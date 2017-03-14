Главным судьей матча «Краснодара» и «Сельты» назначен француз Буке

Французский рефери Рудди Буке назначен главным арбитром ответной встречи «Краснодара» и «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Помогать ему на бровках будут соотечественники Фредерик Кано и Сириль Грингор, а за воротами – Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром игры станет Николя Дано.

Матч в Краснодаре состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени. В первом матче в Испании российская команда уступила со счетом 1:2.