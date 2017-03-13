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    Бубнов считает, что у «Ростова» нет шансов на победу в ответном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.

    «Я могу сказать, как «Ростов» сыграет против «Манчестер Юнайтед» – они проиграют. Жозе Моуринью уже сказал, что для него Лига Европы важнее Кубка Англии. Поэтому у «Ростова» в ответном матче шансов почти нет», – сказал Бубнов.

    Встреча состоится 16 марта в Манчестере.

    Источник: Спорт FM

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    13.03.2017 19:09
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 15 марта 2017, 21:17

      Единственный шанс это поймать их на контре,но без калача это будет очень тяжело...

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 марта 2017, 19:00

      Открыл Америку.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 марта 2017, 05:14

      Есть шанс всегда....у Рубина с Барселоной тоже не было шансов, но казангцы выиграли у Барселоны на стадионе "Камп Ноу"...пожелаем удачи Ростову))))

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 марта 2017, 16:24

      Футбольный эксперт, как и литературный критик - что это, кто это, просто ни о чём.
      Шансов у Зенита нет пройти в 1/4 ЛЕ, а у Ростова есть.
      Главное, чтобы команда и каждый в отдельности старались воспользоваться шансами этими.

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 марта 2017, 00:17

      Ростов молодцы , но шансов у них в Англии очень мало , Мю нужен кубок

      1
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      Рейтинг: +116

      Pirboy > Derzkiy1 14 марта 2017, 09:03

      Самое главное на рыбалке - это получить удовольствие от процесса:))), а тут игра с кем?

      0
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      Рейтинг: +43

      Rimer 13 марта 2017, 22:46

      Ростов за Россию вперед

      1
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      Рейтинг: +43

      Rimer 13 марта 2017, 22:45

      Кто за то чтобы бубен Бубнова оказался не прав сделайте клиент или плюс, пс я не много трезв

      4
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Rimer 15 марта 2017, 18:23

      Бей в Барабаны
      В Бубен бей...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 марта 2017, 22:08

      Бекиевич считает по другому ))) и это главное..

      5
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      Рейтинг: +116

      Pirboy > mihail200606 14 марта 2017, 09:00

      Молоток братан!!!

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 марта 2017, 21:18

      Шансы есть всегда ...!!!

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > каа 14 марта 2017, 14:29

      Шанс это не получка не аванс,
      он выпадает только раз
      и легче локоть укусить,
      чем другой шанс заполучить!!!

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 13 марта 2017, 21:03

      Из-за таких игрАков (в свое время,да и сейчас)как "БУБЕН",наши команды выходили на поле в ответных матчах раздвинув свои булки.

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