Бубнов считает, что у «Ростова» нет шансов на победу в ответном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.

«Я могу сказать, как «Ростов» сыграет против «Манчестер Юнайтед» – они проиграют. Жозе Моуринью уже сказал, что для него Лига Европы важнее Кубка Англии. Поэтому у «Ростова» в ответном матче шансов почти нет», – сказал Бубнов.

Встреча состоится 16 марта в Манчестере.