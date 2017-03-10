Моуринью обнял болбоя в подтрибунном помещении перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) в подтрибунном помещении стадиона «Олимп-2» обнял местного болбоя, который очень удивился встрече с португальским специалистом.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.