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    Моуринью обнял болбоя в подтрибунном помещении перед матчем с «Ростовом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) в подтрибунном помещении стадиона «Олимп-2» обнял местного болбоя, который очень удивился встрече с португальским специалистом.

    Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    10.03.2017 18:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 марта 2017, 13:01

      По данным WikiLeaps , между Мауром и пацанчиком реальная связь-
      он его незаконорожденный сын,прям чудеса!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 10 марта 2017, 22:50

      Моур даже смутился)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 10 марта 2017, 21:12

      вот вам шутки, а парень всю жизнь проживет с этим моментом. Может тоже станет великим тренером и будет рассказывать с чего все началось!!! Молоток маур

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 марта 2017, 20:50

      обычный особенный человек,ничто человеческое ем не чуждо

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:28

      Чтото он вчера склонен был к нежностям.. То калачеву на ушко чтото шептал..

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 марта 2017, 20:18

      ха

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 марта 2017, 20:05

      Новость!Сенсация!Как посмел?Намёк на педофилию?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 марта 2017, 20:04

      парень будет счастлив долгое время

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 10 марта 2017, 19:19

      молодец, радость ребёнку доставил

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 марта 2017, 19:06

      Что-то я совсем не секу, вначале корнеры, сейчас болбои, вскоре русского языка в футболе совсем не останется, пару минут думал кого-же он там приобнял..

      1
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