Сборная России обогнала Мали и поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

УРА ))
ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по состоянию на 9 марта.
Сборная России поднялась с 61-го места на 60-е, обогнав команду Мали.
Топ-5 списка выглядит так:
1. Аргентина
2. Бразилия
3. Германия
4. Чили
5. Бельгия
ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по состоянию на 9 марта.
Сборная России поднялась с 61-го места на 60-е, обогнав команду Мали.
Топ-5 списка выглядит так:
1. Аргентина
2. Бразилия
3. Германия
4. Чили
5. Бельгия
Вот это рейтинг, сейчас сума сойду. Сборная России обогнала целое Мали. Следующая ступень в рейтинге сборная Кандагара и Папуа Новой Гвинее и Мутко не зря сидел на своем стуле. Вон какую работу провел!
Мда...докатились, но учитывая то, что мы не участвуем в отборе, то набор очков будет на кубке конфедераций...
Наши играют не футбол а футболище по этому и обогнали Сборную Мали, а еще нашим футболистам помог Октановое топливо G-Drive!... Наверное, раз такой результат ;)
Браво,не ожидал от наших такой прыти
Для сборной Мали, это крах, у них весь состав из Ла Лиги + пару игроков из турецкой суперлиги, итальянской серии а и немецкой бундеслиги( Я бы на месте сборной Мали подал бы апелляцию и устроил с нами матч, чтобы показать кто на самом деле шестьдесят первый!
просто красавчики )))) вот это уровни
ахахаха уровень))