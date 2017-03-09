Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России обогнала Мали и поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по состоянию на 9 марта.

    Сборная России поднялась с 61-го места на 60-е, обогнав команду Мали.

    Топ-5 списка выглядит так:

    1. Аргентина

    2. Бразилия

    3. Германия

    4. Чили

    5. Бельгия

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 9 марта 2017, 17:10

      УРА ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 9 марта 2017, 16:40

      Вот это рейтинг, сейчас сума сойду. Сборная России обогнала целое Мали. Следующая ступень в рейтинге сборная Кандагара и Папуа Новой Гвинее и Мутко не зря сидел на своем стуле. Вон какую работу провел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 9 марта 2017, 15:30

      Мда...докатились, но учитывая то, что мы не участвуем в отборе, то набор очков будет на кубке конфедераций...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      xXx7090 9 марта 2017, 14:32

      Наши играют не футбол а футболище по этому и обогнали Сборную Мали, а еще нашим футболистам помог Октановое топливо G-Drive!... Наверное, раз такой результат ;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 марта 2017, 14:26

      За какой хер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 марта 2017, 14:19

      воу воу воу!!!! полегче!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      werty 9 марта 2017, 14:11

      Браво,не ожидал от наших такой прыти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Жентус > werty 9 марта 2017, 14:17

      Для сборной Мали, это крах, у них весь состав из Ла Лиги + пару игроков из турецкой суперлиги, итальянской серии а и немецкой бундеслиги( Я бы на месте сборной Мали подал бы апелляцию и устроил с нами матч, чтобы показать кто на самом деле шестьдесят первый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 9 марта 2017, 14:09

      просто красавчики )))) вот это уровни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 9 марта 2017, 14:04

      вот это я понимаю! вот это уровень! МАЛИ ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 марта 2017, 13:56

      ахахаха уровень))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11