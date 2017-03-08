«Ростов» и «МЮ» не будут тренироваться на «Олимп-2» перед игрой

«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» договорились не тренироваться на стадионе «Олимп-2», на котором пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами.

Сообщается, что это решение клубы приняли для того, чтобы не ухудшать состояние газона перед игрой. Футболисты «МЮ» будут проводить тренировки на резервном поле, которое находится рядом с «Олимп-2».

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.