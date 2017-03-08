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    «Ростов» и «МЮ» не будут тренироваться на «Олимп-2» перед игрой

    «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» договорились не тренироваться на стадионе «Олимп-2», на котором пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами.

    Сообщается, что это решение клубы приняли для того, чтобы не ухудшать состояние газона перед игрой. Футболисты «МЮ» будут проводить тренировки на резервном поле, которое находится рядом с «Олимп-2».

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:49

      Да погода плоховата, а так в принципе все нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 8 марта 2017, 16:02

      Пусть привыкают ...
      Они до таких полей ещё докатятся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 8 марта 2017, 15:58

      Без тренировки обойдутся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2017, 13:16

      Да ветер сегодня офигеть))

      0
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