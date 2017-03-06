«Ростов» реализовал все билеты на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» реализовал все билеты на домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Ростове-на-Дону в четверг, 9 марта, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Если кто-либо из болельщиков вернет купленные билеты, они будут реализованы посредством онлайн-продажи. В кассах продажа больше производиться не будет.

Напомним, что ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере. Начало – в 23:05 по московскому времени.