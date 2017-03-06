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    «Ростов» реализовал все билеты на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

    «Ростов» реализовал все билеты на домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Ростове-на-Дону в четверг, 9 марта, и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Если кто-либо из болельщиков вернет купленные билеты, они будут реализованы посредством онлайн-продажи. В кассах продажа больше производиться не будет.

    Напомним, что ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере. Начало – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.03.2017 15:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 марта 2017, 23:49

      Для Ростова эта игра событие!
      Проверка на вщивость перед чемпионатом мира,
      ну и праздник вообще....
      одна только просьба >задолбайте англичан на поле,
      а не вне его!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 марта 2017, 20:50

      Купить билеты вообще нереально было....Но была лазейка- через фанклуб МЮ четко сработала....

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 марта 2017, 18:20

      какая сенсация))только у перекупщиков щас вход

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2017, 17:59

      Да, добыть билеты на стадион не абонементщику было практически нереально без подвяз по спонсорской и административной квоте.
      Люди полтора дня жили у касс, чтобы быть одними из первых на продаже общей квоты.
      Даже на Баварию в ЛЧ такого ажиотажа не было.

      2
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 6 марта 2017, 17:21

      Удачи Ростову! Все остальные, поддержим наших парней у экранов!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > maior-60 6 марта 2017, 18:42

      ну дак как всегда)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 6 марта 2017, 16:38

      Удачи. Потдержка как всегда на уровне!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 марта 2017, 15:37

      интересно, Ибра начнет размахивать руками или нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 6 марта 2017, 15:37

      Еще бы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      11-тысячный стадион и аншлаг с МЮ? Прямо-таки достойно занесения в Книгу рекордов Гиннеса!

      -16
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > zatonn 6 марта 2017, 20:51

      Подожди...Достроят новый и будет всем место....

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 6 марта 2017, 15:15

      В Ростове будет Аншлаг. Удачи Ростову.

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