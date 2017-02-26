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  • Белоус: «Шансы «Ростова» и «МЮ» на выход в четвертьфинал Лиги Европы – 50 на 50»

Белоус: «Шансы «Ростова» и «МЮ» на выход в четвертьфинал Лиги Европы – 50 на 50»

26 февраля 2017, 14:50
14

Генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус выразил мнение, что российскому клубу по силам обыграть «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Белоус подчеркнул, что ожидает увидеть от команд интересную игру.

«Я не поддержу тех, кто однозначно ставит на «Манчестер Юнайтед». Курбан Бердыев неоднократно со своими командами доказывал, что может бороться с грандами. И ведь «Ростов» не только добивается единичных побед, обыгрывая «Баварию», «Аякс», но и решает задачи, выходя в следующий круг в еврокубках. Будет потрясающе интересная игра, и думаю, что болельщикам «Ростова» повезло. Ведь игра может быть не только интересной, но и добавит им еще больше гордости за свою команду. Которая, считаю, не опозорит их – «Ростову» вполне по силам пройти «Манчестер Юнайтед».

Я скажу честно – не зря Моуриньо сказал, что недоволен жребием. И не только тем, что в России морозно и к нам далеко ехать, он говорил еще и о компактной и интересной игре «Ростова». И я оцениваю шансы как 50 на 50», – сказал Белоус.

Напомним, что первая встреча команд пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная – 16 марта в Манчестере.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бердыев Курбан Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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MUFC_2000
1488111270
Да конечно ростов пройдёт) Пролетит просто над Манчестером, а не просто пройдет!
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vladimir-7
1488113816
А мы будем болеть за Ростов.
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Pirboy
1488117318
Осторожно Юрий, Бамбарбия! Киргуду!
Ответить
kazak161
1488118233
Мужики будут биться за честь Ростова и России!
Ответить
compka
1488130182
Успехов Ростову!
Ответить
Таганский
1488143045
То, что есть уверенность - это хорошо!! Главное, чтобы не перестарались с лишней самоуверенностью..
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vgarakh
1488180170
Ростов пройдет МЮ весело и радостно.
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