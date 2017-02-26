Белоус: «Шансы «Ростова» и «МЮ» на выход в четвертьфинал Лиги Европы – 50 на 50»

Генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус выразил мнение, что российскому клубу по силам обыграть «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Белоус подчеркнул, что ожидает увидеть от команд интересную игру.

«Я не поддержу тех, кто однозначно ставит на «Манчестер Юнайтед». Курбан Бердыев неоднократно со своими командами доказывал, что может бороться с грандами. И ведь «Ростов» не только добивается единичных побед, обыгрывая «Баварию», «Аякс», но и решает задачи, выходя в следующий круг в еврокубках. Будет потрясающе интересная игра, и думаю, что болельщикам «Ростова» повезло. Ведь игра может быть не только интересной, но и добавит им еще больше гордости за свою команду. Которая, считаю, не опозорит их – «Ростову» вполне по силам пройти «Манчестер Юнайтед».

Я скажу честно – не зря Моуриньо сказал, что недоволен жребием. И не только тем, что в России морозно и к нам далеко ехать, он говорил еще и о компактной и интересной игре «Ростова». И я оцениваю шансы как 50 на 50», – сказал Белоус.

Напомним, что первая встреча команд пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная – 16 марта в Манчестере.