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    На матче «Зенит» – «Андерлехт» ожидается 17 тысяч зрителей

    На матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» в Санкт-Петербурге ожидается около 17 тысяч зрителей. Гостевую команду будут поддерживать примерно 200 болельщиков.

    Ранее стало известно, что игроки петербургского клуба сыграют в своих традиционных лазурных цветах. Гости будут выступать в белой форме. Матч состоится в четверг, 23 февраля, на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Счет первого матча – 0:2.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.02.2017 11:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2017, 23:12

      17 тыс, а где еще взять на новый Крестовский 50 тыс так и будет полупустым

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 февраля 2017, 12:29

      Прошли времена когда на Петрович билеты в первый день продаж заканчивались. Интерес падает???

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 12:14

      17 тысяч, на ЛЕ! А на кой черт тогда строят Крестовский?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 23 февраля 2017, 13:46

      Когда начинали строительство, Петровский не вмещал всех желающих. На матч с Баварией стоимость билетов доходила до 30 тыс. руб. Но ведь планировалось закончить стр-во до 08 г. А если бы тогда мне сказали, кто будет играть за Зенит сейчас, я бы не поверил.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 23 февраля 2017, 13:51

      Читал Кастанеду?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 23 февраля 2017, 13:57

      Именно это и называется "понты", "пальцы веером". Нет ни традиций, ни любви болельщиков. Думали все купить за деньги, не получилось. Кончились деньги , уехали "халки" и стадион полупустой. На хороший матч "Чемпионшипа" больше собирается людей. Там командам по 100 лет и не важно, что "Ньюкасл" вылетел из АПЛ и звезды ушли из клуба. Его любят, за него болеют.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 23 февраля 2017, 13:58

      Не довелось.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 23 февраля 2017, 14:34

      У нас до Халка была отличная команда. Как раз до того момента, как приобрели эту парочку.
      А про понты и пальцы веером, ты полную глупость написал. Я за Зенит с детства болею. А то, что мне иногда не нравится что творится с командой это моё дело. А ты вообще англоман.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real > kykyi 23 февраля 2017, 14:54

      в 2001 году когда Зенит боролся за бронзу стадион переполнялся фанатами, люди в проходах сидели.


      И традиции есть и любовь, просто нынешняя политика клуба симпатии не вызывает у многих. Вероятно наоборот покупка дорогих легионеров, атмосфера в команде и приглашение Боаша все подпортило.


      Ну и конечно для многих Андерлехт воспринимается как слабая неинтересная команда. Типо раз Зенит такой крутой, такой богатый и раскрученный значит и спрос соответствующий. Как раньше ходили на Црвену Звезду пойдут разве что на Ювентусы и Реалы.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 23 февраля 2017, 15:14

      "халки" написаны с маленькой буквы, это образно, не его конкретно я имел ввиду. А именно политика клуба, его стремление решить проблему "халявскими" деньгами. Не через привлечение болельщиков(как Мата и Блинд ездят к больным детям, как клуб Чемпионшипа выводит на поле своих самых старых болельщиков и как Аршавин разговаривал с журналистами после ЧМ). Вот откуда любовь к своему клубу и общие переживания. И англичане здесь ни при чем. Смотрел сегодня МЮ- Сент-Этьен. Французы знали, что их команда обречена, но все равно, пришел полный стадион.

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      kykyi > aguila_real 23 февраля 2017, 15:20

      Зенит крутой, сегодня увидим. Желаю ему победить, но сильно сомневаюсь. Бельгийцы играют в конкурентной среде, а Зенит в тепличной. На Западе "Ситроен" так себе машина, но он лучше "Жигулей", которые в совке считались крутыми. Тигр из зоопарка проигрывает дикому волку если они встретятся в лесу.

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