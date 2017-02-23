На матче «Зенит» – «Андерлехт» ожидается 17 тысяч зрителей

На матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» в Санкт-Петербурге ожидается около 17 тысяч зрителей. Гостевую команду будут поддерживать примерно 200 болельщиков.

Ранее стало известно, что игроки петербургского клуба сыграют в своих традиционных лазурных цветах. Гости будут выступать в белой форме. Матч состоится в четверг, 23 февраля, на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Счет первого матча – 0:2.