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    «Зенит» сыграет в лазурной форме, «Андерлехт» – в белой

    Стала известна форма, в которой выйдут на поле футболисты «Зенита» и «Андерлехта» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Игроки петербургского клуба сыграют в своих традиционных лазурных цветах. Гости будут выступать в белой форме.

    Напомним, что матч состоится в четверг, 23 февраля, на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Счет первого матча – 0:2.

    Источник: Twitter

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    23.02.2017 10:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 11:47

      Да в голубом они играть будут! Неужели уже это слово настолько неприличным стало,что и цвет формы нельзя назвать.Пусть хоть без формы выходят,но победить и пройти дальше, должны!

      0
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      Рейтинг: +11

      Lashenov 23 февраля 2017, 11:46

      ничья 2:2 максимум 3:2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 23 февраля 2017, 11:40

      "...Ребе, бельё какого цвета надо надеть моей дочери в первую брачную ночь? - Какое не одевай, результат будет тот же".... Удачи, обновленный Зенит! Копытан готов вести команду к победе?

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 февраля 2017, 11:02

      Давай Россия!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 23 февраля 2017, 10:52

      А что на Петровском,а не на Распил-Арене???

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