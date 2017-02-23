«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Андерлехт» – в белой

Стала известна форма, в которой выйдут на поле футболисты «Зенита» и «Андерлехта» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Игроки петербургского клуба сыграют в своих традиционных лазурных цветах. Гости будут выступать в белой форме.

Напомним, что матч состоится в четверг, 23 февраля, на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Счет первого матча – 0:2.