«Порту» ни разу не ударил в створ ворот в матче Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/04

«Порту» в родных стенах потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

За всю игру хозяева поля нанесли лишь три удара по воротам, ни один из которых не пришелся в створ. Подобное произошло с «драконами» впервые с розыгрыша турнира в сезоне-2003/04.

Напомним, на групповом этапе «Порту» выступал в одном квартете с «Лестером», «Брюгге» и «Копенгагеном».

Ответная встреча между португальцами и «старой синьорой» состоится во вторник, 14 марта.