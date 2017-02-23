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    «Порту» ни разу не ударил в створ ворот в матче Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/04

    «Порту» в родных стенах потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    За всю игру хозяева поля нанесли лишь три удара по воротам, ни один из которых не пришелся в створ. Подобное произошло с «драконами» впервые с розыгрыша турнира в сезоне-2003/04.

    Напомним, на групповом этапе «Порту» выступал в одном квартете с «Лестером», «Брюгге» и «Копенгагеном».

    Ответная встреча между португальцами и «старой синьорой» состоится во вторник, 14 марта.

    Источник: Opta

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    23.02.2017 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 февраля 2017, 08:19

      С такими показателями милости просим на выход.

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