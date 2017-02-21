Ван Перси готов сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат заявил, что нападающий его команды Робин ван Перси сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, что 33-летний голландец пропустил первую встречу из-за плохой формы.

«Когда Робин в форме – это очень весомый плюс для нашей команды. А сейчас он в форме», – сказал Адвокат.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет 22 февраля в Стамбуле.