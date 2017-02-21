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    Ван Перси готов сыграть с «Краснодаром»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат заявил, что нападающий его команды Робин ван Перси сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, что 33-летний голландец пропустил первую встречу из-за плохой формы.

    «Когда Робин в форме – это очень весомый плюс для нашей команды. А сейчас он в форме», – сказал Адвокат.

    Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

    Источник: ТАСС

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    21.02.2017 17:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2017, 19:36

      Фу,игрочика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вперед "Краснодар"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 21 февраля 2017, 20:45

      Тяжко будет краснодару((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 21 февраля 2017, 20:30

      Интересно посмотреть на него

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 21 февраля 2017, 19:33

      Ждем интересного футбола.

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