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    Серия А. «Наполи» забил семь мячей в ворота «Болоньи», Гамшик и Мертенс оформили по хет-трику

    В рамках 23-го Серии А «Наполи» в гостях крупно переиграл «Болонью». Хет-триками в составе неаполитанцев отметился Марек Гамшик и Дрис Мертенс. Отметим, что команды заканчивали встречу вдесятером.

    Таким образом, «Наполи» вышел на вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

    Болонья – Наполи – 1:7 (1:4)

    Голы: 0:1 – Гамшик, 4; 0:2 – Инсинье, 6; 0:3 – Мертенс, 33; 1:3 – Торосидис, 36; 1:4 – Мертенс, 43; 1:5 – Гамшик, 70; 1:6 – Гамшик, 74; 1:7 – Мертенс, 90.

    Удаления: Масина, 32 – Кальехон, 26.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 00:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 11:45

      Когда дают играть Наполи разорвёт кого угодно и Гамшик бесподобен и Мертенс великолепен.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 05:11

      Вот это самцы

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 февраля 2017, 04:27

      Разрыв между голами по 3-4 минуты , это жесть)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 февраля 2017, 01:35

      Как в хоккее)))

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