Серия А. «Наполи» забил семь мячей в ворота «Болоньи», Гамшик и Мертенс оформили по хет-трику

В рамках 23-го Серии А «Наполи» в гостях крупно переиграл «Болонью». Хет-триками в составе неаполитанцев отметился Марек Гамшик и Дрис Мертенс. Отметим, что команды заканчивали встречу вдесятером.

Таким образом, «Наполи» вышел на вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

Болонья – Наполи – 1:7 (1:4)

Голы: 0:1 – Гамшик, 4; 0:2 – Инсинье, 6; 0:3 – Мертенс, 33; 1:3 – Торосидис, 36; 1:4 – Мертенс, 43; 1:5 – Гамшик, 70; 1:6 – Гамшик, 74; 1:7 – Мертенс, 90.

Удаления: Масина, 32 – Кальехон, 26.

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Турнирная таблица Серии А