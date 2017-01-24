Эвра может перейти в «Лион»

«Лион» заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.

Со слов главного тренера клуба Бруно Женезио,Эвра прежде всего обладает колоссальным опытом, что принесет неоценимую пользу «Лиону».

Известно также, что на 35-летнего футболиста претендует «Марсель».

Помимо возвращения на родину, у Эвра есть варианты в Испании, Англии и Германии.

На днях информацию о скором уходе французского защитника подтвердил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.