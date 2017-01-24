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    Эвра может перейти в «Лион»

    «Лион» заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.

    Со слов главного тренера клуба Бруно Женезио,Эвра прежде всего обладает колоссальным опытом, что принесет неоценимую пользу «Лиону».

    Известно также, что на 35-летнего футболиста претендует «Марсель».

    Помимо возвращения на родину, у Эвра есть варианты в Испании, Англии и Германии.

    На днях информацию о скором уходе французского защитника подтвердил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Источник: Corrieredellosport

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    24.01.2017 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 25 января 2017, 01:26

      так то в стан Лиона перебраться было бы неплохо, сезон докатать, поделиться опытом, а потом в тренера уууух
      а вообще, последнее время Лиону стали нравиться МЮшные игроки, хоть Эвра и бывший МЮ игрок, отдал он много лет клубу. уот так уот

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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 25 января 2017, 00:41

      И в "Белшину".

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