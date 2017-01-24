Эвра может перейти в «Лион»

так то в стан Лиона перебраться было бы неплохо, сезон докатать, поделиться опытом, а потом в тренера уууух
а вообще, последнее время Лиону стали нравиться МЮшные игроки, хоть Эвра и бывший МЮ игрок, отдал он много лет клубу. уот так уот
«Лион» заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.
Со слов главного тренера клуба Бруно Женезио,Эвра прежде всего обладает колоссальным опытом, что принесет неоценимую пользу «Лиону».
Известно также, что на 35-летнего футболиста претендует «Марсель».
Помимо возвращения на родину, у Эвра есть варианты в Испании, Англии и Германии.
На днях информацию о скором уходе французского защитника подтвердил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.