Кирилл Комбаров присоединился к «Арсеналу»

Полузащитник Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу». Напомним, что на днях он разорвал контракт с «Томью», которая испытывает серьезные финансовые трудности.

В четверг, 12 января «Арсенал» отправится на свой первый зимний сбор, который пройдет в турецком Белеке. Он продлится до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча: 19 января «Арсенал» встретится с болгарским «Лудогорцем», а 23 января – с казахстанским «Шахтером».