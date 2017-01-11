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    Кирилл Комбаров присоединился к «Арсеналу»

    Полузащитник Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу». Напомним, что на днях он разорвал контракт с «Томью», которая испытывает серьезные финансовые трудности.

    В четверг, 12 января «Арсенал» отправится на свой первый зимний сбор, который пройдет в турецком Белеке. Он продлится до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча: 19 января «Арсенал» встретится с болгарским «Лудогорцем», а 23 января – с казахстанским «Шахтером».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2017 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      Forge 11 января 2017, 12:30

      Конкуренция будет получше теперь ,но нападение надо больше ,и не одного на всякий случай

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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 11 января 2017, 11:41

      Совсем измотался Кирилл по клубам... не везет парню. Игрок то неплохой

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      Рейтинг: +13

      qqshkadef 11 января 2017, 10:13

      Думаю, что для Арсенала очень хорошее усиление.

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