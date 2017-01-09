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    Комбаров, Дьяков и Самодин разорвали контракты с «Томью»

    Сразу несколько игроков «Томи» расторгли контракты с клубом. Речь идет о Кирилле Комбарове, Виталии Дьякове и Сергее Самодине.

    «Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Сергей Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

    Напомним, что томский клуб уже покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа и Антон Коченков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 января 2017, 01:26

      Этой новости уже почти месяц срока

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 января 2017, 15:28

      А кто-то предлагал расширить РФПЛ до 18 команд. Сейчас при 16 командах-участниках половина клубов имеет материальные проблемы, нет инвесторов, которые бы захотели вложиться в российский футбол и получать из него выгоду. Отдельное спасибо Сергею Галицкому, который за недолгое время создал крепкую команду. Побольше таких как он и наша лига была бы куда интереснее для зрителей, чем сейчас.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 января 2017, 13:37

      Интересный глагол - разорвали)моментально перед глазами стоит картина,товарищ складывает контракт в попалам и разрывает его на части!)))

      Прервали как синоним гораздо приятней звучит,не?)))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 января 2017, 13:10

      Теперь в Барселону

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