Комбаров, Дьяков и Самодин разорвали контракты с «Томью»

Сразу несколько игроков «Томи» расторгли контракты с клубом. Речь идет о Кирилле Комбарове, Виталии Дьякове и Сергее Самодине.

«Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Сергей Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

Напомним, что томский клуб уже покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа и Антон Коченков.