Капель входит в интересы «Эспаньола» и «Депортиво»

В «Эспаньоле» проявили заинтересованность в услугах нападающего «Андерлехта» Диего Капеля, сообщает Mundo Deportivo. Речь может идти как об аренде футболиста, так и о полном выкупе трансфера. Это не единственный вариант продолжения карьеры в Испании для него. «Депортиво» также следит за Капелем.

В текущем сезоне Капель сыграл 14 матчей в чемпионате Бельгии, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до середины 2018 года.