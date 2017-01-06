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    Капель входит в интересы «Эспаньола» и «Депортиво»

    В «Эспаньоле» проявили заинтересованность в услугах нападающего «Андерлехта» Диего Капеля, сообщает Mundo Deportivo. Речь может идти как об аренде футболиста, так и о полном выкупе трансфера. Это не единственный вариант продолжения карьеры в Испании для него. «Депортиво» также следит за Капелем.

    В текущем сезоне Капель сыграл 14 матчей в чемпионате Бельгии, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Фесс 6 января 2017, 17:29

      В Депор. На место ушедшего Бабела.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 января 2017, 14:54

      Символично. Интересуются две команды которые играют сегодня между собой. А так конечно к попугаям, а потом к своему воспитаннику, то есть к шпорам. Все-таки Кайседо уже не тянет.

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