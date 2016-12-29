Ловчев: «Ростов» – это несомненно наше светлое пятно»

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев выделил «Ростов» по итогам первой части сезона. По мнению ветерана, игроки команды проявили себя бойцовским характером, сумев и на европейской арене показать неожиданно положительные результаты.

«Мне так хотелось болеть за «Ростов»! Недаром они и город весь всколыхнули своим футболом. Футболисты в этой команде во главу угла ставят характер, а не только меркантильные интересы. И правильный клич они выбрали – «Мужики!».

Да, ростовчане один раз обожглись с «Баварией», которая разгромила их 5:0 в Мюнхене. Но кто же на «Баварии» не обжигался?! Только главное-то – «Ростов» был заметен в Европе, умело разобравшись с «Андерлехтом» и «Аяксом», играя на равных с ПСВ, сражаясь с «Атлетико» и, конечно, побеждая «Баварию» в домашнем матче. «Ростов» – это несомненно наше светлое пятно», – заявил Ловчев.