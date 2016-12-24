Аллегри: «Поздравляю «Милан» с хорошей игрой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями по поводу поражения своей команды от «Милана» в матче за Суперкубок Италии.

«Мы сделали все, чтобы избежать серии пенальти. После первого гола мы сели в оборону, и это изменило ход игры. В этом сезоне мы провели много матчей, и усталость сыграла свою роль. К сожалению, я был вынужден провести две замены. Сусо провел хороший матч, но когда он перестал создавать моменты, у «Милана» ничего не получалось. Хочу поздравить «Милан» с хорошей игрой, сегодня они были убедительны», — цитирует тренера Rai Sport.

До подписания контракта с «Ювентусом» Аллегри тренировал «Милан» в период с 2010 по 2014 год.