Матч «Фенербахче» – «Краснодар» состоится на день раньше

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» перенесен с 23 февраля на 22 февраля. Это произошло из-за совпадения матчей на своем поле «Фенербахче» и «Бешикташа», который также вышел в эту стадию соревнования.

Согласно регламенту европейских клубных турниров УЕФА, из соображений безопасности в один день в одном городе не может проходить два матча, поэтому один из них в таком случае должен быть сыгран в среду.

Таким образом, матч пройдет в Стамбуле 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.