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  • «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы в 15:00

«Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы в 15:00

12 декабря 2016, 08:41
21

В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Клубы будут разделены на две корзины. Победители групп и четыре сильнейших клуба из числа бывших участников Лиги чемпионов будут сеяными, остальные клубы – несеяными. При этом представители одной страны будут разведены по разным парам. Кроме того, не смогут встретиться между собой клубы, игравшие в одной группе, а также российские клубы – с украинским «Шахтером». Начало жеребьевки запланировано на 15:00 по московскому времени.

Сеяные: АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ»*, «Османлыспор», «Фенербахче» (все – Турция), «Генк» (Бельгия), «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания)*, «Лион», «Сент-Этьен» (оба – Франция)*, «Рома», «Фиорентина» (оба – Италия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия)*, «Шальке» (Германия), «Шахтер» (Украина).

Несеяные: АЗ (Голландия), «Андерлехт», «Гент» (оба – Бельгия), «Астра» (Румыния), «Атлетик», «Вильярреал», «Сельта» (все – Испания), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия)*, «Краснодар», «Ростов»* (оба – Россия), «Легия» (Польша)*, «Лудогорец» (Болгария)*, «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос», ПАОК (оба – Греция), «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль).

*Вышли в 1/16 финала после вылета из Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2017 года. Сеяные клубы ответные игры проведут дома.

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Ростов Краснодар
Комментарии (21)
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dyema
1481522310
Киприотов и голландцев Ростову и Краснодару для начала, а Зениту без разницы (разве, что Манчестер не желательно)
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Фан666
1481522658
Ждём Манчестер в Питер!
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Atoniq
1481523513
Ростову-Аякс,Краснодару-Генк,ну а Зениту-Астру и нормально..
еще жду жеребьевки ЛЧ, хотелось бы чтоб Порту и Бенфика на Атлетико и Барселону попали,чтоб больше и балла в таблицу коэффициентов не принесли...
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Petrak86
1481525825
хотелось бы Зениту - кого-то из испанцев, Ростову - как вариант, Аякс, будет любопытно посмотреть на матч-реванш, ну а Краснодару пускай достанется Фиорентина. Было бы интересно. Самых слабых и самых сильных не очень хочется - на слабых можем не настроиться как надо, а на самых сильных - и так понятно
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Bivaliy67
1481526495
Лучший соперник для Зенита - Манчестер!
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Gullit 76
1481532656
Всем соперников посильнее - наши только на пределе способны результат давать!
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dima556
1481532872
ой чую Зениту Манчестер как раз и достанется))) может это и хорошо, Маура в отставку отправим))) Ростову например с Лионом неплохо было бы) а Краснодару Спарту или Сент-Этьен.
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1bear
1481534782
...удачного жребия всем российским командам... ...Зениту-Лудогорец,тогда можно будет посмотреть на стадионе!..
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Борис23
1481537434
Ну что, ждем Аякс снова в гости.
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hjvfybcn
1481547512
Так может обновите групповую таблицу, там Краснодар на 3 месте. И не только)))
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