«Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы в 15:00

В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Клубы будут разделены на две корзины. Победители групп и четыре сильнейших клуба из числа бывших участников Лиги чемпионов будут сеяными, остальные клубы – несеяными. При этом представители одной страны будут разведены по разным парам. Кроме того, не смогут встретиться между собой клубы, игравшие в одной группе, а также российские клубы – с украинским «Шахтером». Начало жеребьевки запланировано на 15:00 по московскому времени.

Сеяные: АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ»*, «Османлыспор», «Фенербахче» (все – Турция), «Генк» (Бельгия), «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания)*, «Лион», «Сент-Этьен» (оба – Франция)*, «Рома», «Фиорентина» (оба – Италия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия)*, «Шальке» (Германия), «Шахтер» (Украина).

Несеяные: АЗ (Голландия), «Андерлехт», «Гент» (оба – Бельгия), «Астра» (Румыния), «Атлетик», «Вильярреал», «Сельта» (все – Испания), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия)*, «Краснодар», «Ростов»* (оба – Россия), «Легия» (Польша)*, «Лудогорец» (Болгария)*, «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос», ПАОК (оба – Греция), «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль).

*Вышли в 1/16 финала после вылета из Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2017 года. Сеяные клубы ответные игры проведут дома.