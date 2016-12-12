Пиоли пообещал поднять «Интер» в таблице к Рождеству

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после победного матча с «Дженоа» пообещал, что к Рождеству его команда постарается подняться в турнирной таблице Серии А.

«В этой встрече мы планировали оказать давление на соперника. Было нелегко, в тех моментах, когда мы должны были показать более сконцентрированную игру. Но нам удалось сделать шаг вперед, так как мы победили.

Нельзя сказать, что вы удовлетворены тем, как складывается сезон. Нам нужно принять критику и максимально выкладываться на поле. Да, сезон длинный, мы еще будем прибавлять. Надеюсь, к Рождеству мы сможем улучшить свои позиции турнирной таблице», – заявил Пиоли.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Дженоа» закончился со счетом 2:0. Миланцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 15 очков.