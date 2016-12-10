Бубнов: «С лигочемпионским опытом «Ростов» имеет шансы на победу в Лиге Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, по его итогам донской клуб получил право выступить в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка данной стадии пройдет 12 декабря.

«Очевидно, что благодаря такому выступлению в Лиге чемпионов ростовчане заслужили любовь болельщиков, и теперь они наверняка смогут простить команде многое, в том числе и неудачи в чемпионате России. Кроме того, «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе и теперь получит шанс побороться за победу в Лиге Европы. Но, конечно, многое будет зависеть от жребия и будущих соперников россиян», – сказал Бубнов.