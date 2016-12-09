Колосков: «Поражения «Краснодара» и «Зенита» в ЛЕ – позор. Клубам наплевать на престиж российского футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подверг критике «Краснодар» и «Зенит» за поражения в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. Напомним, что Россия завершила 2016 год на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив на шестое место Португалию.

«Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения «Краснодара» и «Зенита», говорит только о том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей Премьер-лиги. Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры – это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.

Например, «Ростов» практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в ЛЧ, это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы «Зенит» вышел, но практика показала, что «Ростов» как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку», – сообщил Колосков.