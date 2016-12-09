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  • Колосков: «Поражения «Краснодара» и «Зенита» в ЛЕ – позор. Клубам наплевать на престиж российского футбола»

Колосков: «Поражения «Краснодара» и «Зенита» в ЛЕ – позор. Клубам наплевать на престиж российского футбола»

9 декабря 2016, 14:28
36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подверг критике «Краснодар» и «Зенит» за поражения в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. Напомним, что Россия завершила 2016 год на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив на шестое место Португалию.

«Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения «Краснодара» и «Зенита», говорит только о том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей Премьер-лиги. Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры – это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.

Например, «Ростов» практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в ЛЧ, это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы «Зенит» вышел, но практика показала, что «Ростов» как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку», – сообщил Колосков.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Зенит Краснодар Гинер Евгений
Комментарии (36)
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balaton78
1481284618
Ростов-это престиж Российского футбола за рубежом..остальные пока не очень..
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BANNIKOV1970
1481285390
зажрались ёпт,учитесь мудилы у Ростова
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Totti11
1481285634
Ростов сейчас единственное светлое пятно во всем продажном Российском футболе.
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polt
1481285680
А зенит это вообще позорище нашего футбола. Иметь такой состав и при этом отсутствие игры напрочь, ни забить, ни оборониться. Лодыгин -КЛОУН.
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Zeff
1481289161
А почему. Задачу решили заранее. Травмы получать, в проходном матче, ни к чему. Конечно не настроились. Но не смертельно же. Вот Спартаку, который мог бы принести в зачёт 5-7 очков, но вместо этого специально проиграли Кипру и слились с турнира, действительно позор. Они, решая свои местечковые задачи, плюют на престиж российского футбола.А Колосков про них ни пол-слова не сказал. Спартак! Вот кто позорит наш футбол!
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sobaka120982
1481290815
Сейчас как никак с ним согласен!!!!! Безбожники,и тряпки,сдали последним игры((((
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1bear
1481291248
...ты бы,"редиска",спартачок свиной подверг бы критике за 0,5 очков в рейтинг... ...хотя и Зенит, и Краснодар не порадовали-факт...
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sergey_86-76
1481292177
ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА. ДОХРЕНА ЛИ САМ ТО ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА СДЕЛАЛ???
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Diesel133
1481296237
позор - это в квалификации от хер пойми кого вылетать!
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Garrincha58
1481297505
позор нашего футбола в том что когда то ты Колосок руководил им и довел до того что мы сейчас видим, а такие продолжатели твоей деятельности нынешние горе руководители продолжают убивать его жаль что ты этого не прочитаешь
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