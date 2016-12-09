«Боруссия» и «Рома» следят за игрой Дзагоева

Игра полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева привлекла к себе внимание сразу нескольких серьезных клубов Европы. За его действиями в последних матчах следили представители «Боруссии» из Дортмунда и «Ромы», сообщает Sky Sports. Известно также, что он входит в интересы «Эвертона».

В текущем сезоне на счету Алана девять матчей в российской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов он провел три матча, забив в них два гола. Трансферная стоимость игрока сборной России оценивается в 16 миллионов евро.