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«Боруссия» и «Рома» следят за игрой Дзагоева

9 декабря 2016, 09:04
16

Игра полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева привлекла к себе внимание сразу нескольких серьезных клубов Европы. За его действиями в последних матчах следили представители «Боруссии» из Дортмунда и «Ромы», сообщает Sky Sports. Известно также, что он входит в интересы «Эвертона».

В текущем сезоне на счету Алана девять матчей в российской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов он провел три матча, забив в них два гола. Трансферная стоимость игрока сборной России оценивается в 16 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рома Боруссия Д Эвертон Дзагоев Алан
Комментарии (16)
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ДСА
1481263922
Нужен кто-то чтобы звездам квалифицированно мячики подавать на тренировках.
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spaike
1481264827
Думаю Боруссия будет более удачным вариантом для Дзагоева.
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Boniel+
1481270363
Ну за чем Вы дурите головы народу вот такими сообщениями.Дзагоева кроме как в "Аланию" ни в один клуб Европы не позовут.Там,что идиоты и не понимают,что в игру которую называют футболом этот парень играет на уровне ветеранов.Нет скорости,точных и мощных ударов по воротам,не умеет обыграть,даже бегать правильно не умеет(качается из стороны в сторону)."Мечтать не вредно".
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ильиных
1481271338
Это кто так думает,или хочет думать?
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shamil1111
1481278285
в роме не потянет
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shamil1111
1481278307
хотя и в боруссии
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shamil1111
1481278321
ради скамейки только
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_Kesh_Suntar_
1481284611
Лучше в АПЛ! на Эвертон там обеспечен основа!
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ivanthebest
1481294482
Если это так, беги Алан, не оглядываясь... Если терзают сомнения, посмотри в кого превратился Игорян, и беги, беги бегом))
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NapaS
1481319076
заскучали писаки)))
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