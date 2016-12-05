Ринат Билялетдинов: «Рубин» может воспользоваться спадом «Спартака»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов уверен, что спад, в который угодил под конец сезона «Спартак», может сыграть за казанскую команду в ближайшей встрече этих коллективов.

«Интересно будет понаблюдать, как «Спартак» выйдет из состояния нокдауна после крупного поражения в Самаре. Если у команды наступил психологический и функциональный спад, то казанцы могут этим воспользоваться.

Амбиции обновленного «Рубина» ясны – уйти на зимний перерыв на мажорной ноте, обыграв лидера чемпионата. Пока казанцам тяжело даются забитые мячи, но в обороне испанский специалист Хавьер Грасия постепенно наводит порядок. Поэтому много забитых голов, скорее всего, не будет. Тем более что в отсутствие Зе Луиша у «Спартака» нет ударного форварда. Денис Давыдов и Лоренцо Мельгарехо не проявляют себя должным образом», – считает Билялетдинов.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.