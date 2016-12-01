Леоненко вновь жестко раскритиковал киевское «Динамо»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что эпоха превосходства столичной команды уже в прошлом.

«Динамо» – самая популярная команда, потому что дед, прадед, тетя, папа болели. Но на самом-то деле «Динамо» закончилось в 1986 году.

Я потому-то и критикую «Динамо», потому что знаю: болельщики ждут другого, особенно те, которые видели Бессонова. Ребров считает людей на стадионе. Лучше пусть думает, как играть.

Не «Динамо» выиграло чемпионство, а Федерация футбола помогла выиграть, да еще и занятость «Шахтера», – сказал Леоненко в интервью порталу «Аристократы».