Из-за вылета из Лиги Европы «Интер» может расстаться с пятью игроками

«Интер» во время зимнего трансферного окна может покинуть группа игроков в составе защитника Давида Сантона, хавбека Фелипе Мело, а также нападающих Габриэла, Стевана Йоветича и Джонатана Биабиани. Связано это с тем, что «нерадзурри» не смогли преодолеть групповой раунд Лиги Европы, в результате чего потеряли 15 миллионов евро, которые им могло принести участие в плей-офф турнира.

Напомним, «Интер» потерпел поражение от «Хапоэля» (2:3) из Беер-Шевы во встрече пятого тура группового раунда Лиги Европы и потерял шансы на дальнейшее продолжение борьбы.