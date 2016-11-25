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  • Кокорин – претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Кокорин – претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

25 ноября 2016, 12:21
23

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Напомним, что российский форвард забил гол в ворота «Маккаби», который принес сине-бело-голубым пятую победу подряд на турнире.

В список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ также вошли Эдин Джеко («Рома»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Коста Намойнесу («Спарта»), Лассе Шоне («Аякс»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Константинис Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»).

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Кокорин Александр
Комментарии (23)
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mdu86
1480066709
Ну всё! Арсенал возобновил переговоры о переходе Кокоши в стан канониров :))
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бочаров
1480069644
Интересно кто составлял этот список случаем не Миллер.....
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Сергей Свояк
1480071255
Это второй гол принёс победу, первый был только началом. И то, он оказался несуразным. Вообще, складывается впечатление, что этот матч "странный", кто не верит, пересмотрите как забивался этот самый гол. Крайние защитники недобежали, центральные даже не подставили ноги, чтобы перехватить удар. А вратарь, вообще не понятно что делал в калитке.
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kiiriil19
1480072988
эээ тут ошибка тут должен быть Кержаков Саня который под конец забил кокоше тут не место
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МасСуд
1480073708
бля вы еще волочкову на звание целка года выставьте
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МасСуд
1480073726
ебанулось в россии все
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subbotaspartak
1480074253
Великий своего добился, А он ещё не в Монако, не напился?
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naumanov
1480075978
Мир сошел с ума!
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Psih86
1480077266
Это специально чтобы поржать от души!!!:-)
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traxometr
1480092793
Играл конечно, но на лучшего слабо тянет=) Мак в голе поучаствовал серьезнее
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