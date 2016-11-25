Кокорин – претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Напомним, что российский форвард забил гол в ворота «Маккаби», который принес сине-бело-голубым пятую победу подряд на турнире.

В список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ также вошли Эдин Джеко («Рома»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Коста Намойнесу («Спарта»), Лассе Шоне («Аякс»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Константинис Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»).