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  • Петраков: «Матч с «Крыльями Советов» можно назвать стыковым, в нем многое будет решаться»

Петраков: «Матч с «Крыльями Советов» можно назвать стыковым, в нем многое будет решаться»

22 ноября 2016, 07:59

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги поединка 14-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0), а также подчеркнул, что большое значение для команды будет иметь следующий матч, который томичам предстоит провести в Самаре против «Крыльев Советов».

«Впечатления большие, эмоции – тоже большие. Считаю, что мы добились ничьей, для нас, учитывая наше положение, каждое очко на вес золота. Очень благодарен ребятам, за то, что проявили характер. Сыграли в обороне достаточно организованно. Да, может, у нас не было особо ярких моментов, но мы играли строго на результат.

К сожалению, вы знаете, какие проблемы нас преследуют. Я сейчас не говорю о финансовой составляющей, а о том, что большое количество игроков мы потеряли. Для нас это очень ощутимо. По существу, мне некем было по атаке усилить игру. Поэтому где-то в каких-то моментах у «Терека» было преимущество, где-то соперник не забил, где-то нам повезло. Для нас набранное очко – достаточно положительный результат.

Надеюсь, что следующая игра, которая в Самаре, придаст эмоциональный всплеск. По существу, это будет стыковая игра, где многое будет решаться», – сказал Петраков.

Источник: ФК «Томь»
Россия. Премьер-лига Томь Ахмат Крылья Советов Петраков Валерий
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