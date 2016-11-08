Капелло назвал Пеле, Марадону и Месси тремя величайшими игроками в истории футбола

Экс-главный тренер «Милана», «Реала», «Ромы», «Ювентуса», а также сборных Англии и России Фабио Капелло считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси одним из трех величайших игроков в мировой футбольной истории наряду с легендарными Пеле и Марадоной. При этом 70-летний специалист выразил благодарность аргентинскому форварду сине-гранатовых и пожелал ему здоровья.

«Пеле, Марадона и Месси – три самых великих футболиста в истории футбола. Их игра приносила радость болельщикам, после матчей им рукоплескали.

Благодарю тебя, Месси, за то, что ты демонстрируешь на футбольном поле. Желаю тебе здоровья, для нас невероятно важно постоянно видеть тебя в игре. Месси – великий чемпион, он умеет творить с мячом абсолютно любые вещи», – приводит Sport.es слова Капелло.