Коноплянка и Куасси выйдут с первых минут в матче «Шальке-04» и «Краснодара», Смолов – в запасе

Стали известны стартовые составы команд, в которых «Шальке-04» и «Краснодар» начнут матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Шальке-04»: Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Кайсара, Бенталеб, Стамбули, Аого, Баба, Чупо-Мотинг, Коноплянка.

Запасные: Гифер, Колашинац, Горецка, Керер, Шепф, Ритер, Текптей.

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Петров, Ахмедов, Подберезкин, Жоаозиньо, Маурисио, Куасси, Каборе.

Запасные: Синицын, Измайлов, Мартынович, Калешин, Лаборде, Смолов.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Фелтинс-Арена» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.