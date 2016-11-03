«Краснодар» жаждет реванша в игре с «Шальке»

3 ноября «Краснодар» на выезде сыграет с немецким «Шальке». В первом матче клуб из Гельзенкирхена оказался сильнее (0:1), и теперь краснодарцам нужно набирать три очка, если они настроены бороться за выход из группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 23:05 по московскому времени. Не пропустите!