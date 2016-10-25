Гаджиев: «За какую сборную хочет играть Джикия? Это его личное дело»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался отвечать на вопрос, в какой сборной хочет играть защитник команды Георгий Джикия. Футболист вызван в стан национальной команды России, но имеет вариант начать выступления за Грузию.

«Недавно я разговаривал с главным тренером сборной России. Черчесов сказал, что Джикия входит в расширенный список кандидатов. В следующем году Станислав Саламович планирует пригласить его на сборы.

У него есть качества, которые позволяют ему демонстрировать хороший футбол, раскрыться и играть лучше.

К какой сборной он склоняется? Я об этом говорить не стану. Это его личное дело», – заявил Гаджиев.