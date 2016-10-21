Моуринью: «Два дня назад Погба был худшим игроком АПЛ, а теперь провел феноменальный матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» (4:1) отметил значимость полузащитника Поля Погба в командном успехе. Отметим, что в данной встрече француз сделал дубль.

«Два дня назад Погба был худшим игроком АПЛ, а теперь он провел феноменальный матч. Ему просто нужно время. Я работал в Италии и знаком с местным футболом. Нельзя после четырех-пяти лет так просто перестроиться под совершенно иной стиль игры», – сказал Моуринью.