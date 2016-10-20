Коноплянка и Ари выйдут с первых минут в матче между «Краснодаром» и «Шальке-04», Мамаев – в запасе

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Шальке-04» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари.

Запасные: Синицын, Калешин, Татаев, Измайлов, Мамаев, Газинский, Лаборде.

«Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.