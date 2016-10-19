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Лига чемпионов. «Ростов» уступил «Атлетико»

19 октября 2016, 23:38
32

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1. Победу мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.

После трех туров «Атлетико» имеет стопроцентный результат и возглавляет таблицу, «Ростов» с одним очком находится на последнем месте.

Также в этой группе выступают «Бавария» и ПСВ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Ростов (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Феррейра-Карраско, 62.

Ростов: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 75).

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Сауль, 89), Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Торрес.

Предупреждения: Мевля, 28 – Луис, 4; Хуанфран, 70

Календарь Лиги чемпионов

Таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Атлетико
Комментарии (32)
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MastaRave
1476909713
Ну как то Ростов лучше Цска смотрится хоть и проиграли
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cska-62
1476909873
Опыт таких встреч - ценная штука. Бороться с "Баварией" и "Атлетико" за выход из группы - утопия! Хотя играть нужно во всех матчах. Ну а побороться за 3 место в группе с ПСВ "Ростов" вполне может. Нужно только у ПСВ выиграть на выезде, что вполне ростовчанам по силам.
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ivanthebest
1476910083
Не смотрел этот матч и ни капли не пожалел... Судя по статам Ростов знатно возили и 1-0 здесь является весьма хорошим резалтом... Жалко что баварка не впихнула достаточного кол-ва псв...
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marslond
1476910499
Матч оправдал ожидания. Вязкий и упорный с малым количеством голов. Жаль только, что Ростов проиграл. Атлетико ничего в атаке практически не показал.
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KARAT777
1476911132
Ростов не плохо, не хватает сыгранной защиты и скоростных флангов....
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Небесная
1476911444
Нормально Ростов сыграл с Атлетико, это вам не Аек (болею за Зенит)
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Мясной Упырь
1476912184
да нормально спору нет , но это единственный матч в экспресе не сыграл, еще бы один гол в этом матче
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zarsm
1476914158
Молодцы, с такой командой как Атлетико, очень достойный счет и игра.
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+50/-50
1476914664
Хорошая игра. За Ростов не стыдно. Спасибо за игру.
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XaXatyn
1476914866
Очень здорова Ростов матч провел !
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