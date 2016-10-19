Лига чемпионов. «Ростов» уступил «Атлетико»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1. Победу мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.

После трех туров «Атлетико» имеет стопроцентный результат и возглавляет таблицу, «Ростов» с одним очком находится на последнем месте.

Также в этой группе выступают «Бавария» и ПСВ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Ростов (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Феррейра-Карраско, 62.

Ростов: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 75).

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Сауль, 89), Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Торрес.

Предупреждения: Мевля, 28 – Луис, 4; Хуанфран, 70

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