Лига чемпионов. «Монако» вырвал ничью в матче с ЦСКА

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью – 1:1. На гол Ласина Траоре гости ответили точным ударом Бернарду Силва в концовке встречи. После сегодняшнего игрового дня ЦСКА остался на последнем месте в группе, а «Монако» по-прежнему лидирует.

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Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Траоре, 34; 1:1 – Силва, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич (Гордюшенко, 75), Ионов (Миланов, 46), Головин, Траоре (Страндберг, 84).

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи (Менди, 69), Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррийо, 46), Лемар, Жермен, Силва.

Предупреждения: Натхо, 74 – Бакайоко, 36.

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