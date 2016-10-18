Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига чемпионов. «Монако» вырвал ничью в матче с ЦСКА

18 октября 2016, 23:37
81

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью – 1:1. На гол Ласина Траоре гости ответили точным ударом Бернарду Силва в концовке встречи. После сегодняшнего игрового дня ЦСКА остался на последнем месте в группе, а «Монако» по-прежнему лидирует.

ЦСКА переписал антирекорд «Спартака» в ЛЧ

Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что играем с сильными командами»

Серия Акинфеева продлилась до 40 матчей и достигнет десяти лет

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Траоре, 34; 1:1 – Силва, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич (Гордюшенко, 75), Ионов (Миланов, 46), Головин, Траоре (Страндберг, 84).

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи (Менди, 69), Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррийо, 46), Лемар, Жермен, Силва.

Предупреждения: Натхо, 74 – Бакайоко, 36.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Монако
Комментарии (81)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
compka
1476823097
С юбилеем, Игорёк !!!
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1476823374
С юбилеем, Акинфеев! Твой рекорд уже недосягаем для большинства вратарей Европы!
Ответить
VVM1964
1476823490
ВСЕ РАВНО ПОЗДРАВЛЯЮ ЦСКА ! (не с результатом , а с игрой ) . НА МАТЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ СЕМИН И КАРРЕРА - ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ( для последних ) . ИГРУ ЦСКА ПОКАЗАЛ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ .
Ответить
MastaRave
1476823521
Егора Дырофеева с обновлением рекорда Он войдет в историю
Ответить
4agaaa
1476823570
Как же сыграл Акинфеев!!! Хоть и пропустил в очередной раз, но он был лучший на поле!!! Браво Игорь!!!!
Ответить
ivanthebest
1476823572
Игорян! В этот праздничный день, мы хотим от всей души тебя поздравить с потрясающей датой - юбилеем! Не каждому дано подойти к этому дню в столь "прекрасной" форме, с такими кондициями. Каждый год, ты не перестаёшь нас удивлять, устанавливая всё новые и новые достижения. Казалось бы, уже пора остановиться и перестать штамповать рекорд за рекордом, но неуёмная жажда достижения "вершин", даже в таком возрасте, заставляет тебя идти вперёд! Браво! Все мы, ждали сегодняшнего дня с особой теплотой, чтобы в числе первых, высказать тебе наши самые искренние пожелания и напутствия для дальнейших "побед" и рекордов. С юбилеем! Давай Игорян! Не подкачай! Вася Березуцкий и Серёжа Игнашевич!
Ответить
VVM1964
1476823883
МЛЯ !!! НУ КАК ЖЕ ТАК . ЭТО ЖЕ НЕ ЧЕМП РОССИИ !, ДАЖЕ ТО , ЧТО ЦСКА УМЕЕТ ИГРАТЬ ПРИ СЧЕТЕ 1-0 , НО ЭТО ЛЧ !!! , НУ НЕЛЬЗЯ !!! ДОСАДА , РАЗОЧАРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ( но не игрой , Акинфеев сходи в церковь или к колдунам , шаманам , Бердыеву , я не знаю ... )
Ответить
Par Mezan
1476824745
Отчаянные выкрутасы Акинфеева возле расстрельной стены спасли чемпиона от позорного провала... И правильно он кричал защитникам после пропущенного гола - бл...и!!! ЦСКА, обидно за вас. Удачи.
Ответить
Zeff
1476824857
Акинфеев мастер! Остальное доброго слова не стоит, вместе с тренером.
Ответить
agrmark
1476859824
Не вырвал, а заслужено свёл к ничье.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
6
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+