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  • Галицкий: «Недовольные организацией интернет-продажи билетов могут сидеть дома и плевать семечки на пол»

Галицкий: «Недовольные организацией интернет-продажи билетов могут сидеть дома и плевать семечки на пол»

15 октября 2016, 17:22
32

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. Ранее на официальном сайте «быков» сообщалось, что из-за большого наплыва желающих программа, позволяющая заказать билеты посредством сети, могла давать сбои. Напомним, на матче с гельзенкирхенцами, который состоится 20 октября, ожидается аншлаг.

«Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей.

Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол.

Кстати, для Вас вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту, на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.

Источник: Twitter
Лига Европы Краснодар Шальке-04 Галицкий Сергей
Комментарии (32)
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Mack_Dan
1476542020
Несколько грубовато выразился для человека своего полёта, но мысль исключительно правильная. Очередной поступок, вызывающий уважение.
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Krasnodar 123
1476542831
Резкие высказывания тут не нужны, людей то же можно понять. Надо было сказать сразу, что билеты только в кассе и все дела. Все были-бы довольны. А стадион СКАЗКА, Сергею Николаевичу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
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kykyi
1476542859
Хамоватый мужчина. Так с болельщиками разговаривать нельзя и за их счет существует клуб. Бизнесмен, должен понимать. Представляю. как на дверях его магазинов напишут "У нас сломалась касса, а вам не нравится, как вас обслуживают. Тогда или сидите дома или идите в Пятерочку". В этом случае, он бы убил деректора магазина, а тут.
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Artemka69
1476543048
Галицкий как мне кажется все правильно говорит!Грубо,но правильно.
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Dos_Santos
1476543497
Я живу в 200 км от Краснодара. Давно хочу съездить на еврокубковый матч Краснодара. Вместо того чтобы организовать нормальную продажу билетов через тырнет, меня просто посылают подальше. Я готов заплатить больше 200р, плевать, я люблю футбол, но что мне остается? Ехать в краевую столицу сначала за билетом, потом на матч... Да нахрен оно мне надо.. Подпортил себе репутацию Галицкий, чего уж там
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koytoora
1476544105
Видимо, ему все равно, или не понимает, что люди из других городов, не имеющие возможности стоять в очереди за билетами, берут посередине недели выходной, покупают билет на самолет и летят в Краснодар специально, чтобы посмотреть игру и не могут купить билеты. В 21 веке надо стоять 3 часа в очереди! Карл!. У Краснодара, видимо, много своих болельщиков и стадион всегда забит под завязку, чтобы вот так расбрасываться потенциальными новыми...
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Димон Алма-Ата
1476544392
Галицкий жестко, но по делу. 200 рублей, это не о чем, единственное, что нужно было сделать это купить билет в кассе и все, а слез с ведро. Кто хочет тот приедет и купит.
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turist82
1476545538
Правильный мужик судя по всему! По делу сказал
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Мясной Упырь
1476546625
Сколько бы не стоил билет ,он идет отчасти в карман этой жидовской морде, а этот еврюга ещё и хамит.
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Эрк
1476557708
Дааа... ситуация получилась отвратительная. У людей, которые работают, даже гипотетической возможности не было выехать купить билет. 2 дня обещать, назначать время и обломать, запустив этот сервис. + на лицо явный сговор перекупщиков и кассиров. Все это очень грустно и непрофессионально. Буквально вытер ноги о переживающих болельщиков.
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