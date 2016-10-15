Галицкий: «Недовольные организацией интернет-продажи билетов могут сидеть дома и плевать семечки на пол»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. Ранее на официальном сайте «быков» сообщалось, что из-за большого наплыва желающих программа, позволяющая заказать билеты посредством сети, могла давать сбои. Напомним, на матче с гельзенкирхенцами, который состоится 20 октября, ожидается аншлаг.

«Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей.

Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол.

Кстати, для Вас вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту, на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.