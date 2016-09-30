Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Локомотив» – это кубковая команда»

30 сентября 2016, 15:11
15

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин считает, что его команда лучше всего себя реализует в кубковых турнирах.

«Перед тем как мы сыграли, видели поражение ЦСКА от «Енисея» и «Спартака» от СКА из Хабаровска. Не хотелось позволять себе того же. «Локомотив» – это кубковая команда. К этому турниру мы всегда относились предельно серьезно.

Если ведущие клубы проигрывают командам из низшей лиги, значит, класса у них нет совершенно. Такая тенденция в Кубке страны – это позор. Непонятно, зачем люди вообще на поле выходят – выиграть или отбыть номер? Мы видим, как наши крупные клубы постоянно залезают в карман к спонсорам, к крупным организациям. Постоянно говорят о том, что им надо укрепляться игроками к сезону, потому что впереди много турниров. Но потом очень быстро все стремление заканчивается. Оказывается, что разницы между ЦСКА и «Енисеем» или «Спартаком» и хабаровским СКА по сути нет. Так зачем такое финансирование, если в футбольном отношении все в равную?», – заявил Семин изданию «Собеседник».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак ЦСКА Енисей СКА-Хабаровск Семин Юрий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Шаен
1475238694
Ахаха!) Выйграл один матч в кубки и теперь хвастается! В чемпе то не чем)))
Ответить
bset
1475239785
Ну да, не за чем. Чемпионата нет, еврокубков нет. Есть только Кубок России. Все правильно сказал.
Ответить
LokoGoGo
1475240395
"Если ведущие клубы проигрывают командам из низшей лиги, значит, класса у них нет совершенно" . Честно, расстроен этими словами. Надеюсь, что это придуманная цитата. Большинство клубов из ПЛ играют в кубке вторым составом, ибо борются за высокие места в чемпионате и готовятся к следующему матчу в еврокубке... Этим Локо пользуется и проходит дальше. Спутаны причины и следствия.
Ответить
woyser
1475241646
Вот натянут вас Крылышки в 1/8 и всё пипец))
Ответить
radga
1475244284
Юрий Палыч! С уважением отношусь к Вам, но ... для того чтобы делать выводы за другие команды, разберитесь у себя в хозяйстве - докажите свою состоятельность победами в играх чемпионата(пока мы этого не видим), а потом делайте выводы.
Ответить
zarsm
1475244688
Конечно кубковая. Ведь в чемпионате сплошной отсос.
Ответить
Karpathian
1475249160
Интер гарантирует)
Ответить
Aztec58
1475249842
Ой, блин, Шпалыч заделался моралистом, ага. Во многих футбольных лигах Европы сильные клубы сливают матчи, так было и в СССР, так будет и впредь и не нужно никого порицать. Тебе нужен Кубок - бери, если сможешь.
Ответить
Zeff
1475251391
Победа над Химками знатная была!
Ответить
El_Chori
1475279845
АхрИнительное оправдание, Юрий Палыч!!
Ответить
Главные новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+