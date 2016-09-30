Семин: «Локомотив» – это кубковая команда»

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин считает, что его команда лучше всего себя реализует в кубковых турнирах.

«Перед тем как мы сыграли, видели поражение ЦСКА от «Енисея» и «Спартака» от СКА из Хабаровска. Не хотелось позволять себе того же. «Локомотив» – это кубковая команда. К этому турниру мы всегда относились предельно серьезно.

Если ведущие клубы проигрывают командам из низшей лиги, значит, класса у них нет совершенно. Такая тенденция в Кубке страны – это позор. Непонятно, зачем люди вообще на поле выходят – выиграть или отбыть номер? Мы видим, как наши крупные клубы постоянно залезают в карман к спонсорам, к крупным организациям. Постоянно говорят о том, что им надо укрепляться игроками к сезону, потому что впереди много турниров. Но потом очень быстро все стремление заканчивается. Оказывается, что разницы между ЦСКА и «Енисеем» или «Спартаком» и хабаровским СКА по сути нет. Так зачем такое финансирование, если в футбольном отношении все в равную?», – заявил Семин изданию «Собеседник».