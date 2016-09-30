Моуринью: «Одна неделя – три поражения, другая – три победы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зари» (1:0).

«Они играли организованно, держа много игроков за линией мяча, но при этом были готовы к контратакам. Было сложно, мы должны были победить.

Одна неделя – три поражения, другая – три победы. Но после проигрышей я не был подавлен, так что и после побед не витаю в облаках.

С первой минуты мы ждали гола, но он все не приходил. Никогда не знаешь, что произойдет, а Серхио Ромеро сделал отличный сейв при счете 0:0.

На скамейке у меня отличные игроки, с помощью которых можно менять ход игры. Руни привнес в матч разнообразие и скорость, когда соперники устали», – сказал Моуринью.