Серия А. «Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика и вышел на первое место

В матче четвертого тура Серии А «Наполи» оказался сильнее «Болоньи» со счетом 3:1. За неаполитанцев забивали Хосе Кальехон и дважды Аркадиуш Милик, в составе гостей отличился точным ударом Симоне Верди.

После этой встречи «Наполи» вышел на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Ювентус» и «Рому» на одно и три очка соответственно. Туринцы и римляне свои матчи тура сыграют в воскресенье.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Наполи – Болонья – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кальехон, 14; 1:1 – Верди, 56; 2:1 – Милик, 67; 3:1 – Милик, 78.

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