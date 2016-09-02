В заявку «Зенита» на Лигу Европы попали 25 футболистов

«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах группового этапа Лиги Европы.
В список «А» вошли 25 футболистов:
Голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Вукашин Йованович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников.
Полузащитники: Данни, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков.
Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.
Напомним, что на групповом этапе ЛЕ «Зенит» сыграет с АЗ, «Маккаби» из Тель-Авива и «Дандолком».
Источник: ФК «Зенит»