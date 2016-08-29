Черчесов: «Дзюба не сыграет в ближайших матчах, у Дзагоева шансов больше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к товарищеским матчам против команд Турции и Ганы.

«Сегодня тренировка восстановительная, и плюс это наша первая встреча. Дзюба на сто процентов не сможет участвовать, у Дзагоева шансов больше. Но надо не навредить и не усугубить его ситуацию, поэтому будем осторожны.

Мы с Фернандесом сегодня разговаривали. Он – на португальском, я – на всех языках, поэтому мы друг друга поняли. Все, кто есть, в хорошем настроении.

Две игры под флагом сборной, здесь хочется добиваться результата, с утра у нас будет медицинское обследование. Посмотрим, кто готов играть, а кто нет – от этого и будем исходить.

Нам надо чуть-чуть голову поломать, стараемся нащупать идеальную конструкцию. Надо играть, оправданий у нас нет.

Я не знаю, с чего вы взяли, что игроки будут халатно относиться к контрольным матчам. Надо создать такую среду, которая будет мотивировать. Я всегда старался подбирать максимально сильного соперника, с которым можно сравнить себя и понять, над чем надо работать», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.