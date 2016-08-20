Ловчев: «Те две-три недели, что Каррера работает со «Спартаком», принесли пользу команде»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

«По «Спартаку». Думаю, даже те две-три недели, что Каррера работает с командой, принесли пользу. Судя по всему, с ним команда будет играть на контратаках. Уже слышны разговоры, что Каррера запрещает игрокам катать мяч поперек поля. И это правильно, потому что я давно говорю: имея таких атакующих игроков, как Промес, Зе Луиш, Попов, Мельгарехо, Ананидзе нужно пользоваться их преимуществами», – сказал Ловчев.