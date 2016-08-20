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  • Ловчев: «Те две-три недели, что Каррера работает со «Спартаком», принесли пользу команде»

Ловчев: «Те две-три недели, что Каррера работает со «Спартаком», принесли пользу команде»

20 августа 2016, 18:19
9

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

«По «Спартаку». Думаю, даже те две-три недели, что Каррера работает с командой, принесли пользу. Судя по всему, с ним команда будет играть на контратаках. Уже слышны разговоры, что Каррера запрещает игрокам катать мяч поперек поля. И это правильно, потому что я давно говорю: имея таких атакующих игроков, как Промес, Зе Луиш, Попов, Мельгарехо, Ананидзе нужно пользоваться их преимуществами», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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oyabun
1471710318
Реально достало уже смотреть как Спартак в каждом матче катает мяч неспеша поперек поля. Команда соперника в это время успевает организовано отойти к своим воротам и спокойно выстраивает мощные редуты. А дальше только тупик: "Что делать с мячом?!". Только быстрый переход от обороны к нападению - залог успеха. И если Каррера реально прививает команде такую игру, лично я буду невероятно счастлив!
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nik55
1471710712
согласен
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subbotaspartak
1471711557
Это всё пока слова, Пока видится едва. Завтра всё увидим сами, Дело есть иль трын-трава.
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cska-62
1471712803
Мне повезло... Сбылось! cska-62, 06.08.2016, 11:59 Массимо Каррера! Дерзай! И спасай Бердыева для "Ростова" и всего российского футбола! Получится или не получится, увидим... Но шанс есть! 52 года - юный возраст для главного тренера! Да и опыт работы в "Ювентусе" имеется солидный. Совершенно искренне желаю удачи! http://bombardir.ru/news/477033 Торопиться не нужно с выводами, но пока претензий к Каррере быть не может. Видно, что он требует от игроков и схемы построения игры команды. Ну а мечтателям видеть в игре красно-белых "Барселону" или "Баварию" рекомендую болеть за эти команды... Волшебной палочки у Карреры нет. Если "Спартак" будет играть стабильно и достойно и хотя бы поборется за медали, то это уже можно будет считать успехом первого сезона!
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GeorgeXIII
1471728104
Сегодня посмотримс Краснодаром!
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смек
1471735941
надо посмотреть
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DED61
1471767629
В последне время всё таки поменьше стало передач поперёк поля,надо ещё привить команде не останавливаться на достигнутом результате в матче, а увеличивать преимущество!!!Плохо когда забьют один гол а потом стараются его сохранить.Как показывает практика ничего хорошего из этого не выходит!!!Нужен инстинкт убийцы.Добиватьсоперника не смотря на счёт!!Удачи Спартаку и истинным болелам!!
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ViktorMG
1471770457
Уже сегодня будет ясно. Лучше смотреть, чем говорить.
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shpilman
1471776124
Вперед СПАРТАК!
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